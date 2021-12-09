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Стоимость новогодних елей из лесничеств утвердили в Коми

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В Республике Коми утвердили тарифы на вырубку елей к Новому году. В этом году стоимость немного увеличилась, сообщает пресс-служба минприроды республики.

Дерево высотой до 1 м можно будет приобрести за 40,23 рублей, в то время как в прошлом году цена составляла 38,69 рублей. Стоимость зеленой красавицы высотой до 2 м выросла с 58,04 рублей до 60,35 рублей. Трехметровая ель обойдется в 80,46 рублей, а четырехметровая – в 100,58 рублей. За дерево свыше 4 м придется заплатить 201,16 рублей, пишет ИА «Комиинформ».

Желающие срубить ель самостоятельно могут обратиться в лесничество. Дату рубки можно будет выбрать самим, а место будет указано в договоре.

Территории, где разрешена вырубка новогодних елей, определены министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Обычно это места противопожарных разрывов, участки под линиями электропередачи, вдоль газо- и нефтепроводов, дорог.

Штраф за незаконную вырубку для физических лиц составит 4 тыс. рублей, для должностных – 40 тыс. рублей, для юридических – 300 тыс. рублей.

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