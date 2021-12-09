Прямой эфир
Общество
Москвичам пообещали «сибирские» морозы в ближайшие дни
Мир
У Бориса Джонсона родилась дочь
Мир
США не ответили на предложение РФ обнулить требования по дипломатам
Мир
Китай предупредил бойкотирующие Олимпиаду страны о последствиях
Экономика
Правительство выделило почти 30 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов
Мир
Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину
Туризм
Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Сюжет:

В Гидрометцентре спрогнозировали «серьезные» морозы в Москве

Глава Гидрометцентра Вильфанд: 10 декабря москвичей ждут «очень серьезные» морозы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морозная погода ждет жителей центра Европейской части России в пятницу, 10 декабря. Температурные значения будут ниже нормы 8-10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Морозная хватка: в столице задержали или отменили почти 300 авиарейсов
С какими еще неудобствами столкнулись россияне из-за сильнейшего за 72 года снегопада

По его словам, столичный регион в настоящее время находится в холодной части мощнейшего антициклона.

«Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике). Погода на 50 дней опережает свое развитие. Завтра антициклон еще приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы», — подчеркнул специалист в беседе с «РИА Новости» 9 декабря.

Как уточнил Вильфанд, ночью столбики термометров опустятся до -22 градусов, а днем максимальные значения составят -13-15 градусов.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры. По ее словам, температура воздуха приблизится к климатически нормальным показателям.

Также в среду Вильфанд рассказал, что четыре региона России до конца рабочей недели окажутся в эпицентре аномальных холодов. Так, морозная погода придет в Архангельскую и Магаданскую области, Чукотку и Карелию. Температура воздуха в указанных регионах будет в среднем на 11 градусов ниже климатической нормы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021