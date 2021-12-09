В Гидрометцентре спрогнозировали «серьезные» морозы в Москве

Морозная погода ждет жителей центра Европейской части России в пятницу, 10 декабря. Температурные значения будут ниже нормы 8-10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, столичный регион в настоящее время находится в холодной части мощнейшего антициклона.

«Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике). Погода на 50 дней опережает свое развитие. Завтра антициклон еще приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы», — подчеркнул специалист в беседе с «РИА Новости» 9 декабря.

Как уточнил Вильфанд, ночью столбики термометров опустятся до -22 градусов, а днем максимальные значения составят -13-15 градусов.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры. По ее словам, температура воздуха приблизится к климатически нормальным показателям.

Также в среду Вильфанд рассказал, что четыре региона России до конца рабочей недели окажутся в эпицентре аномальных холодов. Так, морозная погода придет в Архангельскую и Магаданскую области, Чукотку и Карелию. Температура воздуха в указанных регионах будет в среднем на 11 градусов ниже климатической нормы.