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В ГД ответили Кулебе на слова о готовности Украины к уступкам в отношениях с РФ

Депутат Бутина ответила Кулебе на слова о готовности Украины к уступкам в отношениях с РФ
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Член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина в четверг, 9 декабря, прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы о том, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, только если и Москва пойдет навстречу.

Парламентарий отметила, что требование каких-то уступок от России с украинского стороны выглядит странно, так как Киев нарушает Минские договоренности и регулярно обстреливает Донбасс.

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«Они на сегодняшний день ведут себя как очень ненадежный партнер, страна которая не соблюдает данное ранее слово. Поэтому, чего от России ждать в данном случае? Мы соблюдаем все условия», — подчеркнула она в беседе с «Думой ТВ».

Отвечая на вопрос, какие же все-таки шаги должна предпринять Украина, Бутина в качестве первостепенного назвала полное прекращение огня.

Глава украинского МИДа сделал свое заявление ранее в этот же день в интервью телеканалу Sky News. При этом он подчеркнул, что Киев не будет уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития государства, в частности о европейской и евроатлантической интеграции.

По словам Кулебы, требования РФ должны быть рациональными и законными. Он пояснил, что призывы России к Украине отказаться от собственной внешней политики или вхождения НАТО являются нелегитимными.

Украинский министр рассчитывает на помощь западных партнеров в случае эскалации у российско-украинской границы в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», передает телеканал.

Накануне Кулеба заявлял, что российско-американские переговоры, состоявшиеся 7 декабря, позволили «сдержать эскалацию». Он приветствовал дипломатические усилия США по переговорам с Россией.

2 ноября на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

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