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В Общественной палате отметили проблему с реализацией нацпроектов

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Нацпроекты пока не состоялись как механизм управления в области национальных целей развития, а свелись в большей степени к еще одному способу расходования бюджетных средств. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада Общественной палаты (ОП) о состоянии гражданского общества в России (есть в распоряжении «Известий»). Сам доклад будет представлен в пятницу, 10 декабря, во время итогового пленарного заседания ОП.

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«В национальных проектах не прослеживается и реализация высшего национального приоритета, определенного главой государства в послании к Федеральному собранию, — сбережения и приумножения народа России», — говорится в докладе.

Как отмечается, эти задачи останутся особенно острыми вопросами и в новом 2022 году. Также упоминается, что в 2021 году ОП предложила комплекс долгосрочных мер по актуализации национального проекта «Демография», а также сформулировала предложения по реализации дополнительных мер поддержки семей с детьми, в том числе многодетных.

«Активная работа в рамках предложенных инициатив потребует тесного и конструктивного взаимодействия Общественной палаты с правительством России, законодательными и профильными исполнительными органами государственной власти», — подчеркивается в документе.

Вместе с тем, по информации источника в ОП РФ правительство уже предприняло ряд шагов по учету предложений ОП. Так, 24 ноября президенту был направлен доклад правительства, в котором подробно описываются планы кабмина по тесному взаимодействию с Координационным советом ОП РФ по национальным проектам и народосбережению. В частности, Общественной палате предложено подключиться к ГИИС «Электронный бюджет» в целях дальнейшего осуществления общественного контроля за реализацией нацпроектов (в этой системе формируются документы, связанные с организацией управления нацпроектами). В общественно-экспертные советы каждого нацпроекта включены (либо будут включены в ближайшее время) представители ОП РФ.

В октябре сообщалось, что правительство России утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, а их реализация потребует 4,6 трлн рублей в период до 2024 года.

Отобранные инициативы распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Средства будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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