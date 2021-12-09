Рекультивацию иловых полей одним из первых в России начнет Татарстан

В Татарстане раньше всех на Волге начнут рекультивацию иловых полей. Распоряжение о финансировании работ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Из федерального бюджета на эти цели в этом году будет выделено 548 млн рублей.

Работы будут проводить в рамках нацпроекта «Экология». Их планируется завершить в 2024 году.

В Министерстве природы России рассказали, что восстанавливать иловые поля приходится из-за функционирования очистных сооружений с 1974 года. Территория занимает порядка 100 га в Куйбышевском водохранилище.

Inkazan.ru со ссылкой на ведомство пишет, что в прошлом году здесь уже проводили экспертизу, она выявила превышение концентрации тяжелых металлов. Это оказывает влияние на реку, окружающую среду и население.

Ранее для реконструкции объектов и рекультивации иловых полей в Казани было выделено 950 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в базисных лесных питомниках с начала этого года вырастили 33 млн штук саженцев и сеянцев. Производство посадочного материала является дополнительным показателям регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология».