Компенсации за домашнее обучение детей введут в Белгородской области

Власти Белгородской области рассмотрят возможность выплаты компенсаций родителям за домашнее обучение детей. Об этом сообщила председатель областной думы Ольга Павлова.

По словам спикера облдумы, законопроект о компенсации уже находится на согласовании в профильном департаменте. Об этом пишет Бел.ru. Всего в регионе на домашнем обучении находятся 440 детей.

«Говорить о том, что это явление массовое, не стоит. Но запрос на домашнее обучение, безусловно, есть. Ко мне приходили на приём родители, которые интересовались, можно ли каким-то образом компенсировать затраты для этой формы обучения. Юридически это возможно. Более того, во многих субъектах такая практика уже существует. Наши юристы изучили эту практику», — сказала Ольга Павлова.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с 2022 по 2024 год на трудоустройство несовершеннолетних выделят 67,5 млн рублей. Работу получат до 50 тыс. подростков.