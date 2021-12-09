Генерал-лейтенант МВД Курносенко перечислил наиболее коррумпированные сферы в РФ

Преступления коррупционной направленности чаще всего происходят в сфере потребительского рынка, а также деятельности органов власти. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Как отметил Курносенко, коррупционные правонарушения связаны с такими областями, как строительство, освоение бюджетных средств и финансово-кредитная сфера.

«Кроме того, нередко коррупция выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует ТАСС слова генерал-лейтенанта полиции.

В данных сферах происходит оборот большого объема финансовых средств, из-за чего «всегда найдутся желающие отщипнуть» крупную сумму денег, уточнил он.

При этом генерал-лейтенант сказал, что за время пандемии COVID-19 зафиксирован рост хищений средств из российского бюджета.

В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за девять месяцев текущего года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. Число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%, добавил Бастрыкин.

Генпрокурор России Игорь Краснов также оценил борьбу с коррупцией в надзорных органах. Он заявил, что за полгода в стране уволено 19 прокуроров, еще 18 попали под уголовные дела. По его словам, все обращения в ведомство о признаках коррупционного поведения, включая сообщения СМИ, тщательно разбираются в рамках служебных проверок, а при наличии признаков преступления инициируется возбуждение уголовных дел.