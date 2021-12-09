Бизнесмен Рубен Варданян стал совладельцем проекта электрокара «Кама»

Российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян стал совладельцем проекта компактного городского электромобиля «Кама». Об этом 8 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на бизнесмена.

«Я присоединился к консорциуму инвесторов, поверил в этот проект и поддержал ребят на этапе идеи. Считаю, что его ждет большое будущее», — сказал он.

«Кама» — это проект российского электромобиля на модульной платформе, созданного силами Петербургского политехнического университета и «КамАЗа».

Электромобиль «Кама» представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта.

Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, дорожный просвет — 160 мм. Машина получила полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику и панорамную крышу. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний.

В базовой комплектации установлен электромотор мощностью 109 л.с. и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 км. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунд.

15 октября стало известно, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей.

Больше всего в России хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране. На втором месте находится Mitsubishi I-MiEV, с результатом 443 экземпляра. Далее следует Porsche Taycan (369 ед.), который появился на нашем рынке осенью 2020-го, но уже занял третье место в «электропарке».