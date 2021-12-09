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СК попросил суд арестовать утроившего стрельбу в московском МФЦ мужчину

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Пресненский суд Москвы 9 декабря рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Глазова, задержанного после стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке столицы, где погибли два человека.

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«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Глазова до 7 февраля 2022 гида», — сообщили в пресс-службе суда.

Также стало известно, что Глазову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям.

«Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; обороте оружия», — рассказали в суде.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии уточнили, что конфликт произошел из-за того, что Глазов отказался надеть маску. Кроме того, по данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

При этом у злоумышленника при себе было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, патроны, три газовых баллончика и другие элементы.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

8 декабря Глазов признал вину в убийстве людей.

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