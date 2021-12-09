Почти 29 тыс. уличных светильников заменят в Астрахани

В Астрахани планируют заменить почти 29 тыс. светильников уличного освещения. Обновление сетей позволит повысить качество освещенности города и снизить расходы на сервисное обслуживание энергетических компаний.

Внедрить энергосбергающие технологии предложит «Горсвет». В организации уточнили, что в последние годы ведется замена ртутных ламп на светодиодные, пишет «Астрахань 24». Кроме того, планируется модернизация пунктов питания. Это позволит создать интеллектуальную автоматическую систему учета электроэнергии.

По энергосервисному контракту инвестор возьмет на себя обслуживание системы уличного освещения и проведет ее реконструкцию. Поддерживать состояние светильников по условиям контракта коммерческое предприятие будет в течение семи лет. Прибыль инвестора будет выходить за счет экономии средств от новых светильников, что составляет свыше 60 млн рублей в год.