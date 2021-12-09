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Уровень воды понизили до критической отметки в водоеме Тамбовской области

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В Тамбовской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сброса воды из местного водохранилища. Уровень воды понизился до критической отметки.

Прокуратура провела обследование гидротехнического сооружения водохранилища Варварино. Установлено, что неустановленное лицо открыло задвижку, из-за чего допущен сброс воды на 97%. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате сброса причинен ущерб биологическим ресурсам водоема. По данным экспертизы ведущего ихтиолога Тамбовского областного отдела «Главрыбвод», размер ущерба превысил 600 тыс. рублей.

Материалы проверки переданы в органы предварительного следствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны водных биологических ресурсов.

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