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В ОКР назвали бессмысленным демаршем бойкот Олимпиады-2022

Глава ОКР Поздняков заявил, что бойкот Олимпиады-2022 — это бессмысленный демарш
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Дипломатический бойкот Олимпийских игр-2022 в Пекине — это бессмысленный демарш. Об этом заявил в четверг, 9 декабря, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе беседы с журналистами.

6 декабря США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

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«Все подобные демарши являются абсолютно бессмысленными. Я лично не могу их поддержать. Все мы помним 1980 и 1984 годы. Исходя из истории, мы можем сказать, что олимпийское движение успешно дистанцируется от политизации», — сказал Поздняков.

Ранее, 7 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что уважает решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства. При этом, по словам главы МОКа Томаса Баха, Олимпийские игры прекратят существование, если МОК откажется от политического нейтралитета. Он заявил, что Игры политизировать нельзя.

Спустя день Австралия объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь британский премьер-министр Борис Джонсон в среду заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае. При этом министры страны не планируют посещать мероприятие. В тот же день Канада поддержала политический бойкот Игр.

Вместе с тем 9 декабря официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что США, Канада, Австралия и Великобритания поплатятся за бойкот Олимпийских игр-2022. Он также заверил, что отсутствие официальных лиц некоторых стран на Олимпиаде – 2022 года не отразится на ее успешном проведении.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На Играх будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах.

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