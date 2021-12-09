Прямой эфир
Общество
Москвичам пообещали «сибирские» морозы в ближайшие дни
Мир
У Бориса Джонсона родилась дочь
Мир
США не ответили на предложение РФ обнулить требования по дипломатам
Мир
Китай предупредил бойкотирующие Олимпиаду страны о последствиях
Экономика
Правительство выделило почти 30 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов
Мир
Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину
Туризм
Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Сюжет:

Глава Генштаба ВС РФ заявил, что любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил 9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Силовое направление: Киев развернул в Донбассе оперативную группу генштаба
Что означает первое с 2015 года появление этих специалистов на линии разграничения

Он подчеркнул, что украинская сторона не выполняет минские договоренности по урегулированию в регионе. Кроме того, поставки Киеву военной техники подталкивают власти Украины к «резким и опасным шагам», передает «Газета. Ru»

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства», — отметил Герасимов.

Все это приводит к эскалации ситуации, подчеркнул начальник Генштаба. Также он указал на то, что информация о планируемом Россией «вторжении» является ложью.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства», — добавил представитель ВС России.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, однако она вправе обеспечивать свою безопасность.

Ранее, 5 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

Как отметил в беседе с «Известиями» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021