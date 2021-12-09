Глава Генштаба ВС РФ заявил, что любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

Любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил 9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он подчеркнул, что украинская сторона не выполняет минские договоренности по урегулированию в регионе. Кроме того, поставки Киеву военной техники подталкивают власти Украины к «резким и опасным шагам», передает «Газета. Ru»

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства», — отметил Герасимов.

Все это приводит к эскалации ситуации, подчеркнул начальник Генштаба. Также он указал на то, что информация о планируемом Россией «вторжении» является ложью.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства», — добавил представитель ВС России.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, однако она вправе обеспечивать свою безопасность.

Ранее, 5 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

Как отметил в беседе с «Известиями» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.