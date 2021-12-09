Двое детей отравились угарным газом в частном доме в Башкирии

В Кугарчинском районе Башкирии угарным газом отравились двое детей в возрасте четырех и шести лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в четверг, 9 декабря, в деревне Каран. По данным спасательного ведомства, причиной отравления стали нарушения в эксплуатации дровяной печи.

Пострадавших экстренно госпитализировали в районную больницу, пишет «МедиаКорСеть». Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

6 декабря в квартире одного из домов в Казани были обнаружены тела мужчины и женщины, погибших от отравления угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное.