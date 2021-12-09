Прямой эфир
Общество
Москвичам пообещали «сибирские» морозы в ближайшие дни
Мир
У Бориса Джонсона родилась дочь
Мир
США не ответили на предложение РФ обнулить требования по дипломатам
Мир
Китай предупредил бойкотирующие Олимпиаду страны о последствиях
Экономика
Правительство выделило почти 30 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов
Мир
Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину
Туризм
Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников

Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин 9 декабря.

Инцидент произошел 7 декабря. В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку. В честь погибших установили мемориал.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

Согласно распоряжению, департаменту труда и социальной защиты Москвы поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан погибших в результате происшествия, они получат по 1 млн рублей, пострадавшим выделят по 500 тыс. рублей.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) накануне рассказали, что стрелявший Сергей Глазов отказался надеть маску, из-за чего и произошел конфликт.

По некоторым данным, с собой у Глазова было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Злоумышленника обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Мужчина свою вину признал.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021