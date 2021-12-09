Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей

Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин 9 декабря.

Инцидент произошел 7 декабря. В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку. В честь погибших установили мемориал.

Согласно распоряжению, департаменту труда и социальной защиты Москвы поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан погибших в результате происшествия, они получат по 1 млн рублей, пострадавшим выделят по 500 тыс. рублей.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) накануне рассказали, что стрелявший Сергей Глазов отказался надеть маску, из-за чего и произошел конфликт.

По некоторым данным, с собой у Глазова было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Злоумышленника обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Мужчина свою вину признал.