В центре «Вектор» навали сроки исследования штамма «Омикрон»

Исследования нового штамма коронавируса «Омикрон» могут занять до двух месяцев. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала. Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев», — рассказали ТАСС в центре.

Ранее в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал «Известиям», что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает штамм «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы. Он также обратил внимание на то, что российский препарат «Спутник V» показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с мутациями коронавируса, поэтому нет причин сомневаться в его эффективности против новых вариантов.

В этот же день эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц Netcare Group заявил, что «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания, чем при инфицировании вариантом «Дельта». Глава департамента здравоохранения провинции Гаутенг, где «Омикрон» активно распространяется, Фредрик Конуана отметил, что число госпитализаций снижается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России «Дельта»-штамм продолжает доминировать над другими мутациями инфекции. Также она добавила, что в среднем новые значимые штаммы коронавируса появляются раз в полгода.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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