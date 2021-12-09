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Суд арестовал владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера

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Московский суд Санкт-Петербурга постановил отправить под стражу на два месяца владельца компании «Рив Гош» и совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера по делу о мошенничестве. Об этом 9 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, сроком по 07.02.2022», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram.

Днем ранее Мейера и его супругу Инну, которая является его деловым партнером, задержали по делу о мошенничестве.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования» было возбуждено еще в 2017 году на основании заявления представителя Сбербанка.

Супругов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые они получили на развитие бизнеса.

В тот же день представители Сбербанка отметили, что намерены взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом.

Также в рамках этого дела ранее был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. В 2017 году ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), впоследствии переквалифицированное в «причинение ущерба без признаков хищения» (ч. 2 ст. 165 УК РФ), добавляет сайт «Газета.Ru».

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным, Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого некогда крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.

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