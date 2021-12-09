Схему размещения нестационарных торговых объектов изменят в Брянске

Власти Брянска планируют внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Вопрос обсуждался во время заседания комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания.

По данным Брянского городского совета народных депутатов, планируется ликвидировать пять точек по продаже кваса. Четыре из них расположены в Бежицком районе, одна — в Советском районе. Кроме того, будет ликвидирован павильон на остановке «Бум-Сити» на улице 22 Съезда КПСС. В горсовете уточнили, что по данным местам есть мотивированные обоснования для исключения из схемы размещения НТО.

NASHBRYANSK.RU уточняет, что в схему внесут и новые объекты. В частности, на пляже озера Керамзитное в Володарском районе планируется установка лотка для продажи напитков и мороженого.

Ранее сообщалось, что в Калуге с начала 2021 года ликвидировали 148 незаконно установленных торговых объектов.