США не ответили на предложение РФ обнулить требования по дипломатам

Москва настаивает на предложении обнулить или заморозить взаимные требования по дипломатам с Вашингтоном, но ответа нет. Об этом 9 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы многократно предлагали американцам если не обнулить подобного рода требования на встречных курсах, на взаимной основе, то хотя бы приостановить, то есть заморозить выполнение подобного рода требования. Ничего такого не происходит», — сообщил он журналистам.

Рябков также отметил, что ситуация по визовым вопросам в российско-американских отношениях становится все более тревожной.

«Единичные, отдельные, фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которым удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины. Соответственно, мой вывод: Государственный департамент не первый день осознанно, осознанно вводит в заблуждение общественность и России, и Соединенных Штатов, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс», — добавил замминистра.

Ранее в тот же день замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российско-американские консультации по визовым вопросам пройдут до конца года. Конкретная дата, по его словам, еще обсуждается.

До этого, 7 декабря, генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что в переговорах между США и РФ по нормализации выдачи дипломатических виз наметились позитивные тенденции. По его словам, в данном вопросе Москва может надеяться на более крупные и значимые результаты. Он также отметил, что позитивных подвижек удалось добиться благодаря переговорам с участием российского МИДа в Вене.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

3 декабря представитель Госдепартамента США сказал, что Россия и США за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, поэтому необходимо иметь открытые каналы связи между двумя государствами.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

27 ноября российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.