В Бразилии 16 крупнейших аэропортов будут выставлены на торги

16 крупнейших аэропортов Бразилии пустят с молотка. На торги выставят гавани в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Власти хотят передать контроль над аэроузлами в частный сектор, передает телеканал «Известия». Продажа с аукциона станет попыткой привлечь инвестиции. Собранные средства пойдут на модернизацию инфраструктуры. Из-за пандемии авиасектор заметно пострадал. В 2019 году за 34 аэропорта правительство получило $6 млрд.

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