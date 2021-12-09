Четыре человека погибли при пожаре в заброшенном доме в Тюмени

Тела четырех человек обнаружены в сгоревшем доме в Тюмени. Следственный комитет ведет проверку по факту пожара и устанавливает личности погибших.

Возгорание произошло в ночь на 9 декабря в деревянном доме барачного типа на улице Изумрудной. Известно, что ранее дом был расселен. Горение началось в квартире на первом этаже. Пожар удалось ликвидировать за полтора часа, пишет ИА «Ура.ру».

В ходе тушения были обнаружены тела троих мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

8 декабря сообщалось о пожаре в Пермском крае, в результате которого погибли двое детей 11 и 14 лет. Из горящего дома удалось выбраться женщине с ребенком, они были госпитализированы с отравлением угарным газом. По факту пожара возбуждено уголовное дело.