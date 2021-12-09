Попова заявила об отсутствии данных о меньшей опасности «Омикрона»

Достоверной информации о меньшей опасности нового штамма коронавируса «Омикрон» пока нет. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. Ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены», — сказала она журналистам.

Кроме того, Попова рассказала, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, были госпитализировали с COVID-19 или его симптомами. По ее словам, в обсерваторах с подозрением на коронавирус находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за штамма «Омикрон».

Ранее в четверг эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц Netcare Group заявил, что «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания, чем при инфицировании вариантом «Дельта». В свою очередь глава департамента здравоохранения провинции Гаутенг, где «Омикрон» активно распространяется, Фредрик Конуана рассказал, что число госпитализаций снижается.

Ранее, 6 декабря, представитель МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела в интервью «Известиям» указал на то, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов: ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 в ЮАР не понадобились аппарат ИВЛ или госпитализация.

30 ноября Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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