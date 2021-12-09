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Производство яиц вырастет в Московской области по итогам 2021 года

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Около 141 млн яиц произведут в Московской области по итогам 2021 года. Рост производства составит порядка 2,4%.

По данным регионального минсельхоза, за весь прошлый год в регионе произвели 137,7 млн яиц.

«В Московской области производится яйцо куриное, перепелиное, цесариное для воспроизводства, племенное и для производства бройлеров. Валовое производство яиц в хозяйствах всех категорий за текущий год в регионе по прогнозам составит 141 млн шт.», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Интернет-портал «Подмосковье сегодня» уточняет, что к крупнейшим производствам яиц относят Шепиловскую птицефабрику в Серпуховском городском округе, птицефабрику «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминском районе, «Майские просторы» в Сергиевом Посаде, а также «Кобб-Раша» в Богородском городском округе.

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