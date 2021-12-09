Попова заявила о госпитализации 28 вернувшихся из ЮАР россиян с COVID-19

Попова заявила о госпитализации 28 вернувшихся из ЮАР россиян с COVID-19

2021-12-09 13:33:00

2021-12-09 13:33:00

2021-12-09 13:33:00

2021-12-09 13:33:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru