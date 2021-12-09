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Во Франции прокомментировали переговоры Путина и Байдена

Глава МИД Франции Ле Дриан приветствовал прошедшие переговоры Путина и Байдена
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг, 9 декабря, приветствовал прошедшие переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В данном контексте министр указал на необходимость деэскалации ситуации на Украине.

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«Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у ее границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США», — заявил он на совестной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже. Трансляция велась в Twitter французского ведомства.

При этом министр выразил мнение, что добиваться деэскалации следует в условиях европейского единства, так как «разделение будет приносить нестабильность у наших границ».

По его словам, взаимодействие президентов США и России способствует поддержанию диалога в процессе деэскалации конфликта на Украине.

«Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине», — подчеркнул Ле Дриан.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство приступило к проработке поручений по итогам разговора Путина и Байдена. Она отметила, что эти поручения имеют долгосрочную основу.

Онлайн-саммит глав государств по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа политиков длилась два часа.

В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Джо Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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