Эндокринолог развеяла миф о норме потребления 1 л воды в день

Нет необходимости подсчитывать количество выпитой жидкости, так как потребность в ней регулируется изнутри, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Специалист привела данные Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), согласно которым дети до 6 месяцев жизни должны получать 100–190 мл жидкости в день. В возрасте 6–12 месяцев достаточным считается общее потребление жидкости 800–1000 мл/день, с 1 года до 2 лет — 1100–1200 мл/день, в 2–3 года — 1300 мл/день, 1600 мл/день в 4–8 лет. В возрасте 9–13 лет потребности в жидкости у мальчиков и девочек различаются: 2100 мл/день для мальчиков и 1900 мл/день для девочек. У подростков с 14 лет и взрослых нормой считается 2 л/день для женщин и 2,5 л/день для мужчин.

У беременных женщин потребность в жидкости увеличивается со 2-го триместра примерно на 300 мл, а у кормящих — на 700 мл в день.

Приведенные данные включают в себя питьевую воду, а также все виды напитков и воду, содержащуюся в продуктах питания и готовых блюдах.

«Примерно 20% жидкости мы получаем из твердой пищи и 80% из питьевой воды и других напитков. Наиболее богаты водой овощи и фрукты (они содержат около 80% от массы продукта). Наименьшее количество воды мы получаем при употреблении фастфуда. Таким образом, если вычесть воду, получаемую с твердой пищей, остальная необходимая жидкость составляет примерно 1,6 л для взрослых женщин и 2 л для мужчин. Она включает в себя питьевую воду, напитки, в том числе жидкие молочные продукты, жидкие готовые блюда, например суп», — рассказала Михалева.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, женщинам необходимо около 1–1,1 л жидкости в виде воды и напитков день, мужчинам —1,3–1,4 л.

При этом потребность в жидкости повышается при повышении температуры окружающей среды, занятиях спортом, избыточной массе тела, заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой тела или потерей жидкости (рвота, диарея, частые мочеиспускания).

Водный обмен в организме регулируется нервной и эндокринной системами. При дефиците жидкости в организме нервная система дает нам сигнал чувством жажды. Эта регуляция существует у всех животных и эволюционно сформировалась для защиты от обезвоживания. Чувство жажды может быть снижено у пожилых людей или людей с серьезными органическими поражениями центральной нервной системы, что встречается не так часто. Остальные же люди способны самостоятельно регулировать потребление жидкости с помощью чувства жажды.

Со стороны эндокринной системы в регуляции обмена воды участвуют две системы: альдостерон-ренин-ангиотензиновая система и антидиуретический гормон гипофиза. Первая система способствует задержке натрия и воды в организме, а также поддержанию адекватного артериального давления при дефиците жидкости. А антидиуретический гормон непосредственно снижает выделение воды с мочой.

«Таким образом, получить обезвоживание здоровому человеку очень сложно. Нет необходимости подсчитывать количество выпитой жидкости, так как потребность в ней регулируется изнутри. Организм даст вам сигнал самостоятельно. Нужно лишь реагировать на эти сигналы и пить тогда, когда вы испытываете жажду», — заключила эндокринолог.

Ранее, в августе, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Ульяна Румянцева рассказала, что некоторые мифы о «чудодейственных свойствах» воды ничем в действительности не подкреплены. Так, один из самых распространенных мифов заключается в том, что в расчете суточной нормы жидкости учитывается только чистая вода. На самом деле считать надо всю жидкость — воду, чай, кофе, соки, бульон в супе и даже фрукты, отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что норма потребления у каждого человека индивидуальна и рассчитывается она в зависимости от пола, веса и физической активности.