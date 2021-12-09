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Число ледокольных проводок по Северному морскому пути выросло в 2021 году

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Количество ледокольных проводок по Северному морскому пути выросло почти вдвое в летне-осеннюю навигацию 2021 года. Общая валовая вместимость судов составила 2,1 млн т.

По данным «Атомфлота», в восточном направленыы выполнено 62 проводки, в западном — 49 проводок. Ключевым грузом навигации 2021 года называют железорудный концентрат.

«Интенсивность судоходства наглядно демонстрирует возрастающую востребованность Северного морского пути у отечественных и зарубежных компаний. В эту навигацию мы обеспечили 86 транзитных рейсов, а в прошлую их было всего 65», — цитирует «Нефть и капитал» директора по судоходству «Атомфлота» Леонида Ирлицу.

В акватории Севморпути на данный момент работают четыре атомных ледокола. 7 декабря была завершена срочная ледокольная проводка каравана. Впервые в истории арктического судоходства караван из восьми судов с различными характеристиками под проводкой ледокола проследовал с востока на запад.

В летне-осеннюю навигацию 2020 года было осуществлено 66 проводок.

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