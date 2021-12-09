Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали на севере Забайкалья

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение вечером 8 декабря на севере Забайкальского края. Его магнитуда составила 4.

Сейсмическая активность выявлена в 22 км от поселка Новая Чара в Каларском районе. Об этом сообщает Transsibinfo.com. Местные жители не ощутили подземных толчков, инфраструктура населенного пункта не пострадала.

Специалисты относят Забайкалье к самым сейсмоопасным регионам страны. Активность наблюдается в районе Новой Чары регулярно. В сентябре сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 46 км от поселка.

3 декабря сообщалось о двух землетрясениях в Сахалинской области. Очаги располагались рядом с островом Сахалин и Курильскими островами, магнитуда составила 4,0 и 4,9.