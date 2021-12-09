Температура опустилась до –57 градусов в Оймяконе

Синоптики сообщили о похолодании до –60 градусов на севере Якутии. Температура воздуха на полюсе холода, в Оймяконе, опустилась до –57 градусов.

По данным Якутского гидрометцентра, 9 декабря в Якутске наблюдается температура –29…–31 градус. 10 декабря ночью похолодает до –32…–37 градусов, при прояснениях — до –44 градусов. Днем 10 декабря ожидается около –30 градусов. Об этом пишет ИА SakhaNews со ссылкой на Якутский гидрометцентр.

На севере Якутии температура воздуха опустится до –45–50 градусов, в низинах — до –60 градусов. В дневные часы 10 декабря ожидается –43…–48 градусов.

Температура воздуха на западе и юге республики ночью составит –20…–25 градусов, днем — –16…–21 градус.

Ранее в этот день сообщалось о появлении почек на деревьях в Приморье. Аномальное цветение происходит из-за высокой температуры воздуха, отклонения от нормы достигают 13 градусов.