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ПСБ повысил ставки по вкладам

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ПСБ повышает доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Крутой процент», «Сильная ставка», «Онлайн вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,4–0,7 п.п, сообщается в поступившем «Известиям» 9 декабря пресс-релизе.

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«Декабрь традиционно является высоким сезоном на рынке привлечения вкладов. А последовательное повышение ключевой ставки в этом году и постепенный рост доходности депозитов повышают интерес населения к классическим инструментам сбережения [...] Следуя за спросом населения, мы увеличили доходность по самым востребованным депозитам», — заявила руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Она отметила, что сейчас многие россияне получают предновогодние премии и изучают наиболее доходные варианты размещения средств на вкладах.

Так, к примеру, по вкладу «Крутой процент» действует максимальная ставка 10% годовых. Депозит открывается на 250 дней, срок разбит на процентные периоды. В первые 50 дней клиент получает повышенный доход 10% и может пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 9% годовых, от 101 до 250 дней — 7.5% годовых.

По депозиту «Сильная ставка», доступному для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 9% годовых. По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составит 9,1% годовых. Между тем по депозиту «Мой доход» ставка была увеличена до 8,8% годовых, при этом для зарплатных клиентов и пенсионеров — до 8,9%. По вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 7,35% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 6,85% годовых.

Накануне также стало известно о том, что ПСБ запустил цифровые дебетовые карты для действующих клиентов банка. Ее преимуществом стали мгновенный выпуск и возможность быстрого использования.

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