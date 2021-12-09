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«Мегафон» и «Сибур» договорились о строительстве в РФ крупнейшей частной сети Private LTE

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Оператор связи «Мегафон» и нефтегазохимическая компания «Сибур» подписали соглашение о строительстве беспроводной сети Private LTE на предприятиях «Сибура» по всей России. Об этом сообщается в пресс-релизе, который 9 декабря поступил в распоряжение «Известий».

Сеть планируют запустить к 2024 году. Она позволит улучшить управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

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«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищенных смартфонов, беспилотных аппаратов», — рассказал член правления — исполнительный директор «Сибура» Василий Номоконов.

Номоконов отметил, что существующие сейчас технологии в прошлом году принесли компании 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации оценивается более чем в 59 млрд рублей.

«Сотрудничество с «Мегафоном» позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью шесть производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн кв. м. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», — добавил Номоконов.

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука», Нижневартовского газоперерабатывающего завода, Южнобалкского ЛМУМГ, «Томскнефтехима», «Cибур-Химпрома» и «Сибур-Тобольска». Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы «Сибура» от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«Главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE — это даст возможность «Сибуру» оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию», — прокомментировал Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «Мегафона».

Основные плюсы сетей PLTE для «Сибура» — это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, сети PLTE позволят «Сибуру» использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации.

«У частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi — это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи «Сибура», — сообщил руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации «Сибур Диджитал» Игорь Тютрин.

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