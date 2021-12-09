Посадивший Ryanair в Минске диспетчер назвал заведомо ложными данные о бомбе

Бывший авиадиспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов, который работал во время инцидента с самолетом Ryanair в мае 2021 года, рассказал властям Польши свою версию произошедшего. Об этом сообщила в среду, 8 декабря, газета The New York Times.

После посадки лайнера правоохранительные органы Белоруссии задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

По слова диспетчера, сообщение о бомбе на борту самолета «изначально было ложным, о чем все знали». По словам Галегова, в диспетчерской вышке минского аэропорта присутствовал офицер белорусского КГБ, который руководил ситуацией и все время «поддерживал непрерывный телефонный контакт», докладывая об обстановке. В свою очередь диспетчер был ответственен за информирование пилотов о том, что борт Ryanair якобы заминирован, пишет «Газета.Ru».

По данным издания, эту информацию частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. По его словам, властям страны удалось получить показания неназванного человека, который «являлся непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска ввиду сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту самолета находился Протасевич. После посадки блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Спустя три дня, 26 мая, в КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что некоторые страны Запада, а также Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал высказывания о спланированной спецслужбами посадке самолета вымыслом. По словам президента, проведение такого рода операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал бурную реакцию стран Запада. Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.