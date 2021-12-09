Лобов дал прогноз на бой-реванш Гукасян — Вийяльба

Российский боец смешанного стиля Артем Лобов рассказал об ожиданиях от боя-реванша за титул WBA Asia между россиянином Эдгаром Гукасяном и аргентинцем Рикардо Вийяльбой. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает РЕН ТВ.

«Второй бой получится очень зрелищным. Гукасян, мне кажется, подойдет более стратегически к этому бою, лучше рассчитает свои силы. Получится настоящая заруба у этих двух ребят», — сказал Лобов.

Также он отметил, что в первой встрече Гукасян немного недооценил Вийяльбу, начав поединок слишком агрессивно и пытаясь досрочно закончить бой.

По словам Лобова, Вильяльба довольно крепкий, стойкий спортсмен, благодаря чему и сумел перехватить у Гукасяна инициативу в последующих раундах.

Поединок турнира «Буря на Волге» состоится 17 декабря. Бой покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ. Но главным поединком вечера станет борьба бронзового призера ЧМ Максима Бабанина с профессиональным боксером Беато Костой.

8 декабря Лобов дал прогноз на бой Максима Бабанина с боксером Беато Костой. По его мнению, Бабанин заберет эту победу уверенно и довольно-таки легко.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта», боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.