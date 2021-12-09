Сервис CloudTips стал партнером системы автоматизации для общепита Restik

Сервис безналичных чаевых CloudTips стал партнером системы автоматизации для заведений общепита Restik. Теперь рестораны, подключенные к нему, смогут легко присоединиться к функции онлайн-чаевых. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает пресс-служба компании.

CloudTips — совместный проект платежных сервисов «Тинькофф Касса» и CloudPayments. Программа бесплатна для заведений, а сами чаевые не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Интеграция CloudTips и Restik позволит пользователям платформы моментально принимать безналичные чаевые на карту, а руководству заведений — получать подробную аналитику по чаевым и отзывам, а также отслеживать показатели индекса потребительской лояльности (NPS).

Кроме того, пользователи получат доступ к таким сервисам CloudTips, как настройка персональной страницы оплаты и рейтинг заведения с релевантными категориями для ресторанов.

Подключить функцию можно через панель администратора системы Restik, указав номера телефонов сотрудников или номер для общего аккаунта заведения, а также привязав банковскую карту. Клиент сможет перевести любую сумму, нажав на кнопку чаевых в электронном меню или отсканировав QR-код официанта на пречеке. Средства моментально будут зачислены на карту получателя.

Интеграция сервиса СloudTips и платформы Restik призвана упростить подключение онлайн-чаевых сразу для большого числа ресторанов одновременно, отметил вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов.

«Как и во многих сервисах на базе технологий «Тинькофф» — подключение будет происходить легко и бесшовно, каждый ресторан в системе Restik сможет оперативно установить себе онлайн-чаевые и навсегда забыть о наличных в этом вопросе. Это решение хорошо отражает миссию «Тинькофф Кассы», часть которой — упростить бизнесу максимум рутинных задач для эффективного получения прибыли», — указал он.

Сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц «Тинькофф Касса» был запущен банком в феврале. Программа реализована по принципу «одного окна» — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне. В услуги сервиса входит: подключение интернет-эквайринга, возможность оплаты товаров и услуг бизнеса через СБП в офлайне и онлайне, продажи в рассрочку прямо на платежной форме, рекуррентные платежи и многие другие.