Прямой эфир
Мир
Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину
Туризм
Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Общество
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид

Посетительница МФЦ на юго-востоке Москвы рассказала о моменте стрельбы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетительница МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, в котором застрелили двух и ранили четырех человек, рассказала о произошедшем.

«Я была на третьем окошке. Как начались крики: дети кричали, женщины кричали. Сообщили всем, что надо оставить здание, выйти на улицу. Хотела побежать, и тут мимо меня пуля прошла», — сказала она РЕН ТВ.

По словам женщины, ей стало страшно, поэтому она сразу спряталась под столом. На ее глазах погибли охранник и сотрудник МФЦ.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

Инцидент произошел 7 декабря. В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали, что стрелявший Сергей Глазов отказался надеть маску, из-за чего и произошел конфликт. Кроме того, по данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

По некоторым данным, с собой у мужчины было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Злоумышленника обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. 8 декабря Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса стрелявшего. Он признал вину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021