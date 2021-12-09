Глава МИД ФРГ оценила вероятность бойкота Германией ОИ-2022

Устраивать дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине или нет, решит правительство Германии в координации со странами Евросоюза (ЕС). Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Я сама глубоко в душе спортсменка, поэтому это тема наших переговоров, но мы хотим принять в новом правительстве решение относительно того, как быть с этим. И это будет сделано в координации с нашими европейскими друзьями», — заявила министр.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с решением некоторых стран о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр (ОИ) в Пекине в 2022 году можно говорить о развале мирового спорта.

В этот же день Китай выразил протест Канаде из-за решения присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. По мнению властей Китая, Канада и другие западные государства придерживаются менталитета холодной войны и регулярно вмешиваются во внутренние дела других стран под знаменем прав человека. Таким образом, согласно заявлению посольства, замедляется и сдерживается процесс развития других стран.

8 декабря Австралия объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

6 декабря США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.