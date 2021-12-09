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Растения начали цвести из-за резкого потепления в Приморье

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Синоптики сообщают об аномальном потеплении на территории Приморского края. На деревьях появились почки.

По данным Примгидромета, отклонения от температурной нормы достигают 13 градусов. Об этом пишет Vostokmedia. 9 декабря температура воздуха достигла +8 градусов, минимальная температура составила +3 градуса. В регионе наблюдается цветение растений не по сезону.

В ночь на пятницу, 10 декабря, температура продолжит расти. На юге ожидается -3…+3 градуса, лишь на востоке похолодает до –14…–19 градусов. Днем 10 декабря потеплеет до +10 градусов, на севере ожидается 0 градусов.

12 декабря в Приморье ожидается небольшой дождь. Предполагается, что активное похолодание начнется после 20 декабря. До этого дня синоптики не ожидают активных циклонов со снегопадами.

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