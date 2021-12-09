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Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода

«Ведомости»: Части пассажиров без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты
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Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билет, если у пассажира не окажется QR-кода к моменту вылета. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут. Отмечается, что такое предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.

В текущей версии законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте предполагается, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Кроме того, перевозчики предложили ввести норму о сдаче ПЦР-теста для транзитных пассажиров.

По данным источника газеты, авиакомпании представят свои предложения в письменной форме после принятия законопроекта в первом чтении в Госдуме, которое запланировано на 16 декабря.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В конце ноября Союз агентств делового туризма (САД) попросил правительство освободить отрасль от QR-кодов. В правительство было направлено письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов на поезда и самолеты.

3 декабря сообщалось, что Минтранс намерен обязать пассажиров демонстрировать QR-коды только перед регистрацией на рейс, если их проверка станет обязательной. При продаже билетов сертификат проверять не будут.

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