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В Польше призвали к запуску антимонопольного разбирательства против «Газпрома»

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Европейская комиссия (ЕК) располагает достаточными аргументами для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против «Газпрома» и должна сделать это в ближайшее время. Такое мнение выразила в четверг, 9 декабря, в эфире PolskieRadio радио министр климата Польши Анна Москва.

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По ее словам, Польша будет настаивать на запуске антимонопольного расследования в отношении «Газпрома».

«На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство. <…> Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать», — отметила министр.

Она добавила, что «Газпром» злоупотребляет своим монопольным положением на европейском рынке газа при реализации топлива в ЕС.

Вместе с тем накануне замглавы польской нефтегазовой компании PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что Европе необходимо увеличение поставок газа от российского «Газпром».

По его мнению, в Западной Европе существует риск тяжелой зимы, поскольку хранилища газа в них заполнены на рекордно низком уровне, а это провоцирует повышение стоимости природного топлива.

Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин заверил, что поставки газа из России на мировой рынок будут расти с учетом увеличения потребностей и сокращения добычи в других странах. Как отметил глава государства, газ является самым чистым углеводородным топливом, поэтому его поставки будут увеличиваться, так как в Европе снижается собственное производство, а потребности увеличиваются.

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