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В МИДе назвали срок начала консультаций России и США по визовым вопросам

МИД: Российско-американские консультации по визовым вопросам состоятся до конца года
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Российско-американские консультации по визовым вопросам состоятся до конца года, дата определяется. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил статс — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

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«Обсуждается дата. В декабре точно, до нового года еще один раунд состоится», — сказал он журналистам.

7 декабря генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что в переговорах между США и РФ по нормализации выдачи дипломатических виз наметились позитивные тенденции. По его словам, в данном вопросе Москва может надеяться на более крупные и значимые результаты. Он также отметил, что позитивных подвижек удалось добиться благодаря переговорам с участием российского МИДа в Вене.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

До этого, 3 декабря, представитель Госдепартамента США сказал, что Россия и США за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, поэтому необходимо иметь открытые каналы связи между двумя государствами.

27 ноября российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня. В ответ на это 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

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