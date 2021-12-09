Московским бизнесменам одобрены антикоронавирусные выплаты

Правительство Москвы подвело итоги приема заявок от предпринимателей по антикоронавирусным выплатам, которые должны пойти на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией COVID-19 и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Как сообщается в четверг, 9 декабря, на сайте mos.ru, одобрено более трех тысяч заявок, общая сумма по ним превысит 332 млн рублей.

«Большинство заявок — примерно 60% — поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Размер субсидии составляет 15 тыс. рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тыс. на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплатят 21,5 тыс. рублей.

Заявки на получение выплаты принимались с 1 сентября по 15 ноября. Право воспользоваться мерой поддержки получили компании сферы услуг, подавшие сведения о вакцинации не менее 60% сотрудников до 15 августа через личный кабинет на портале mos.ru

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малый и средний бизнес столицы получит 1 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19, еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты. Отмечалось, что для того, чтобы получить субсидии, представители бизнеса должны будут выполнить требование о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать санитарные ограничения.

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