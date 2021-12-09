Прямой эфир
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Общество
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Сюжет:

Московским бизнесменам одобрены антикоронавирусные выплаты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Москвы подвело итоги приема заявок от предпринимателей по антикоронавирусным выплатам, которые должны пойти на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией COVID-19 и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Как сообщается в четверг, 9 декабря, на сайте mos.ru, одобрено более трех тысяч заявок, общая сумма по ним превысит 332 млн рублей.

«Большинство заявок — примерно 60% — поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Тонкая работа: как изменится рынок труда после пандемии
Тотального возврата к прошлому не произойдет, а условия будут диктовать работники

Размер субсидии составляет 15 тыс. рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тыс. на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплатят 21,5 тыс. рублей.

Заявки на получение выплаты принимались с 1 сентября по 15 ноября. Право воспользоваться мерой поддержки получили компании сферы услуг, подавшие сведения о вакцинации не менее 60% сотрудников до 15 августа через личный кабинет на портале mos.ru

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малый и средний бизнес столицы получит 1 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19, еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты. Отмечалось, что для того, чтобы получить субсидии, представители бизнеса должны будут выполнить требование о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать санитарные ограничения.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021