Прокурор рассказал о помогавшем Саакашвили в пересечении границы сообщнике

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили попасть в страну помог бывший высокопоставленный грузинский чиновник, который сейчас проживает на Украине. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.

«В результате проведенных процессуальных и следственных мероприятий следственный орган детально установил, кто помогал [Саакашвили] на территории Украины. Это был бывший высокопоставленный чиновник из силового ведомства при прежних властях. Он помогал обвиняемому Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», — сказал Вепхвадзе, не назвав имя сообщника политика.

Ранее, 29 ноября, Саакашвили во время судебного заседания заявил, что вернулся на родину, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». По словам экс-президента, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

Он подчеркнул, что у него была возможность стать премьер-министром Украины, однако он вернулся в Грузию, поскольку «любит ее до сумасшествия».

Прокурор Джарджи Циклаури прервал выступление Саакашвили и заявил, что оно никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу. Суд рассматривает обвинение в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и погрому, устроенному силовыми структурами в тот же день в телекомпании «Имеди».

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну с Украины в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.