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Пожар произошел на территории замка Вальдау XIII века под Калининградом

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В поселке Низовье под Калининградом произошел пожар на территории Вальдау, который является памятником культурного наследия XIII века. Об этом 9 декабря сообщает управление МЧС по Калининградской области.

При этом представитель ведомства в беседе с «Известиями» подчеркнул, что сам замок пожар не затронул.

«Замок находится на расстоянии более 300 м от места пожара. Это совсем другое здание, на другой стороне улицы, на другой стороне дороги находится замок Вальдау, а горело в другой части», — заявил он.

Замок «Вальдау» — прусский замок Тевтонского ордена, который расположен в поселке Низовье Калининградской области. До переименования населенного пункта в Низовье местное поселение называлось Вальдау.

В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок Вальдау был признан объектом культурного наследия регионального значения. Тогда архитектурное сооружение признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крыши. После этого замок был закрыт. Только левый флигель оставался действующим — в нем находится краеведческий музей.

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