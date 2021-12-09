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Эксперты назвали долю китайских автомобилей в России

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В России, по данным на середину марта 2021 года, зарегистрировано 968,7 тыс. транспортных средств китайских марок, что составляет 1,6% от всех машин, зарегистрированных в стране. Об этом 9 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что почти три четверти (74,2%) приходится на легковые автомобили, которых насчитывается в стране 719 тыс. Примерно каждый десятый (9,8%) «китаец» в России представлен мотоциклом (94,9 тыс. ед.), а практически каждый одиннадцатый (8,9%) — грузовым автомобилем (86 тыс. ед.).

Доля прицепов и полуприцепов из Китая составляет 3,3% (31,8 тыс. ед.), LCV — 2,4% (23,7 тыс. ед.), автобусов — 1,4% (13,3 тыс. ед.).

8 декабря сообщалось, что в России за 11 месяцев 2021 года было продано 103 384 новых автомобиля китайских марок, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом ранее максимальный результат их продаж был зафиксирован в 2013 году — 100 тыс.

87% от общего объема продаж китайских машин в нынешнем году приходится всего лишь на три марки. Лидирует здесь Haval с показателем 34 765 единиц, что 2,3 раза превосходит результат января-ноября 2020 года. Второе место занимает Chery (32 883 ед.; рост в 3,5 раза), на третьем месте находится Geely (22 479 ед.; +63%).

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