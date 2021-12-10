Взять в кольцо: в Москве открыли еще 10 станций метро
Взять в кольцо: в Москве открыли еще 10 станций метро
2021-12-09 10:50:05
2021-12-09 10:50:05
2021-12-09 10:50:05
2021-12-09 10:50:05
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Дизайн первых станций Большой кольцевой линии вдохновлен подвигами спасателей, китайскими мотивами и космосом
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до «Каховской». Протяженность участка Большой кольцевой линии — более 20 км. О десяти новых станциях столичного метро — в фотогалерее «Известий»
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
6 из 10 станций БКЛ — пересадочные, в их числе и «Проспект Вернадского», с которого можно пересесть на Сокольническую линию. По прогнозам, суточный пассажиропоток на новой станции в первое время после запуска достигнет 13,3 тыс. человек. Новая станция выполнена в стиле хай-тек, с геометрией линий перекликается и особое расположение светильников, создающее «шахматный» узор на мраморном полу
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Станция «Новаторская» в будущем будет соединена с Троицкой линей метро, которая сейчас находится на стадии строительства. Отличительная черта ее дизайна — подвесной потолок, переливающийся разными оттенками оранжевого
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
«Мичуринский проспект» (на фото) — тоже пересадочный, он связан с одноименной станцией Солнцевского радиуса метро. Станцию строили подрядчики из КНР, китайские национальные мотивы отражены и в оформлении зала
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
С новой «Кунцевской» можно пересесть на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, а также МЦД-1. Открытие нового участка БКЛ разгрузит одноименные станции на синей и темно-голубой ветках на 36 и 27% соответственно. Оформление станции имитирует мозаичную выкладку терраццо
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
При реконструкции станции «Каховская», построенной еще в 1969 году, специалисты старались максимально сохранить ее первоначальный облик. При этом инфраструктура была обновлена, инженерные коммуникации, рельсы и облицовка — заменены. Пока еще строится вестибюль для дополнительного перехода на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Дизайн «Зюзино» разрабатывали таким образом, чтобы он перекликался со стилем типовой застройки шестидесятых. Акцент в оформлении сделан на подвесной потолок: в полотно кубических элементов определенным образом встроены светильники, дающие игру форм и цвета
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Новая станция метро «Давыдково» располагается рядом с крупной базой МЧС России. Это соседство отражено в оформлении зала в качестве благодарности за доблесть спасателей. «Давыдково» украшает панно, получившее название «Звезда спасения», а на стенах вдоль путей следования художественные барельефы, сюжеты которых посвящены работе МЧС
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Станция «Воронцовская», с которой можно пересесть на Калужскую линию, названа в честь усадьбы «Воронцово» и возведенного вокруг нее парка. Наименование ей выбирали сами москвичи путем голосования на портале «Активный гражданин» в 2018 году. Изначально ее планировалось назвать «Калужской», что вдохновило дизайнеров на отсылки к космической теме
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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Станция «Аминьевская», в будущем на ее базе планируется открыть транспортно-пересадочный узел. В него помимо одноименных станций на Большой кольцевой линии и МЦД-4 включат отстойно-разворотные площадки для наземного транспорта. В оформлении «Аминьевской» снова сделали акцент на потолок, выполненный в виде своеобразных волн-барханов
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