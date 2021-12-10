Взять в кольцо: в Москве открыли еще 10 станций метро

6 из 10 станций БКЛ — пересадочные, в их числе и «Проспект Вернадского», с которого можно пересесть на Сокольническую линию. По прогнозам, суточный пассажиропоток на новой станции в первое время после запуска достигнет 13,3 тыс. человек. Новая станция выполнена в стиле хай-тек, с геометрией линий перекликается и особое расположение светильников, создающее «шахматный» узор на мраморном полу