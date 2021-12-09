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Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей

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В России стартовало исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На сегодняшний день стартовало исследование по оценке популяционного иммунитета у детей», — сказала она на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова также уточнила, что с декабря специалисты оценивают иммунитет у детей в возрасте от года до 17 лет.

6 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет могут начаться в России в 2022 году.

24 ноября ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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