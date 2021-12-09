США рассматривает энергетические санкции против России как крайние меры

Как сообщает CNN, энергетические санкции США против РФ — крайняя мера. Вашингтон учитывает возможное влияние ограничений на мировую экономику и цены на бензин внутри страны, передает телеканал «Известия». Тем не менее некоторые эксперты телеканала полагают, что мер по сдерживанию Москвы без давления на энергетику будет недостаточно. Ранее в США обсуждали план изоляции России от мировой финансовой системы. В частности, в западных СМИ писали об угрозе отключения от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

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