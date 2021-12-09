Посадивший самолет RyanAir с Протасевичем диспетчер рассказал об операции КГБ

Белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair в Минске с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, рассказал об операции КГБ. Об этом сообщила 8 декабря газета The New York Times.

По словам диспетчера, сообщение о взрывном устройстве на борту самолета «изначально было ложным, о чем все знали».

Как уточняется в издании, летом 2021 года Галегов бежал из страны, незаконно пересек белорусско-польскую границу, чтобы обратиться в посольство США в Варшаве. В результате его направили к польским властям. Галегов отметил, что самолет принудили совершить посадку в связи с операцией КГБ.

Эта информация отчасти была подтверждена представителем службы безопасности Польши Станиславом Зариным. Он отметил, что властям страны удалось получить показания у некоего свидетеля. Также Зарин сказал, что действия в башне управления воздушным движением в Минске якобы координировал офицер КГБ, который и приказал передать ложное сообщение о взрывном устройстве.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска ввиду сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту лайнера находился Протасевич. После посадки блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Спустя три дня, 26 мая в КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель отметил, что некоторые страны Запада и Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал высказывания о спланированной спецслужбами посадке самолета вымыслом. По словам президента, проведение такого рода операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал бурную реакцию стран Запада. Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.