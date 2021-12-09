Посольство назвало безответственными слова сенатора США Уикера о ядерном ударе по России

В посольстве России в Вашингтоне назвали непродуманными заявления американского сенатора-республиканца от штата Миссисипи Роджера Уикера о возможности применения ядерного оружия против РФ из-за Украины.

В интервью телеканалу Fox News сенатор рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения ситуации вокруг Украины не исключать возможность ядерного удара по России.

В ответ на эти слова в российском посольстве посоветовали «всем непросвещенным внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов РФ и США от 16 июня 2021 года». В документе закреплена приверженность сторон принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана.

В дипмиссии также отметили, что американскому сенатору «не подобает шутить с ядерным оружием», уточняет «Газета.Ru».

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

8 декабря российский лидер Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, однако она вправе обеспечивать свою безопасность. Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Путин отметил, что в таком случае в стране могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым путем.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Она отметила, что это является классической приемом Запада.