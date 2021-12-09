В Госдепе сделали прогноз о сроках вступления Украины в НАТО

Представители Госдепа США рассказали Киеву, что членство Украины в НАТО вряд ли будет возможно в ближайшие десять лет. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Госдепе.

«Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие», — сказано в публикации.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что самым позитивным результатом переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена стало рассмотрение вопроса по недопущению вступления Украины в НАТО.

Ранее, 7 декабря, Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.

До этого, 2 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены. Итогом стало печальное состояние европейской безопасности.

25 октября Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

22 октября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к ЕС и НАТО, реализуя при этом направление политики, определяемое Конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.

1 июня в офисе Зеленского создали структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.